Lefkoşa’da Kafeye Torpil Atıldı: İki Kişi Tutuklandı

Lefkoşa'da bir kafeye kimliği belirsiz kişilerce torpil atılması üzerine yapılan soruşturma sonucunda, N.G. ve N.Ş. isimli iki zanlı tutuklandı. N.Ş.'nin evinde de kanunsuz patlayıcı madde bulundu.

Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu: Lefkoşa’da Torpil Olayı

09.06.2024 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa’da bir kafenin dış kısmında bulunan masalara, kimliği belirsiz kişiler tarafından torpil atıldı. Olayın polise bildirilmesi üzerine yapılan soruşturmada, zanlı olarak N.G. (25) ve N.Ş. (24) tespit edilerek tutuklandı. N.Ş.’nin ikametgahında yapılan aramada bir adet torpil daha bulundu ve emare olarak alındı. Olay, kafede büyük paniğe yol açarken, polis soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Güvenlik güçleri, olayın arkasındaki motivasyonları ve olası diğer bağlantıları araştırıyor