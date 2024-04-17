Lefkoşa'da Kanunsuz Bıçak Taşıma ve Kasten Hasar Oluşturma: Zanlı Suçüstü Tutuklandı

Lefkoşa'nın Sarayönü Caddesi'nde, M.F.G.(E-43) adlı şahsın kanunsuz olarak bıçak taşıması ve çevreye yüksek sesle rahatsızlık vermesi üzerine polis tarafından suçüstü yakalandı.

Lefkoşa'nın Sarayönü Caddesi'nde 16 Nisan 2024 tarihinde yaşanan olayda, M.F.G.(E-43) adlı şahıs kanunsuz olarak bıçak taşımasıyla ve çevreye yüksek sesle rahatsızlık vermesiyle suçüstü yakalandı. Saat 08:30 sıralarında gerçekleşen olayda, polis tarafından yapılan kontrollerde M.F.G.'nin bıçak taşıdığı tespit edilerek tutuklanmıştır. Ancak olay bununla sınırlı kalmamıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada, aynı günün ilerleyen saatlerinde saat 00:05 sıralarında, yine Sarayönü Caddesi'nde faaliyet gösteren bir işletmenin önünde bulunan gölgeliklere ait beton taşlarının kasten kırılıp hasara uğratıldığı belirlenmiştir. Bu durum, M.F.G.'nin kasten hasar oluşturmak suçunu işlediğini göstermektedir.

Soruşturma süreci devam ederken, yetkililer olayın detaylarını titizlikle inceliyor ve ilgili şahsın bu suçları işleme sebeplerini araştırıyorlar.