Bine yakın akademisyen ve veteriner hekimi YDÜ'de buluştu

Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği kongre, Veteriner Hekimler Günü’nde 600’ü yurt dışından, bine yakın akademisyen ve veteriner hekimi KKTC’de buluşturdu

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum, Jinekoloji ve Reprodüksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı’nın düzenlediği “7. Uluslararası Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı Kongresi” KKTC’de gerçekleştirildi. Üç gün süren kongre, ABD, İspanya, İngiltere, İtalya, Polonya, Hollanda, Çekya, Almanya, İsviçre, Azerbaycan, Güney Kıbrıs ve Türkiye’den pek çok akademisyeni ve 600’ü yurt dışından, binin üzerinde katılımcıyı KKTC’de bir araya getirdi. Çiftlik hayvanlarının sağlığını ve üretkenliğini artırmak için yeni araştırmalar, teknolojiler ve uygulamaların tartışıldığı kongrenin açılışına Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel de katıldı. “27 Nisan Veteriner Hekimler Günü”nde yapılan kongre kapanışına ise Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ katıldı.

Üç gün süren kongrenin başkanlığını Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Doğum, Jinekoloji ve Reprodüksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selim Aslan üstlendi. Kongrede ABD’den Prof. Dr. Carlos Risco ve Prof. Dr. Klibs N. Galvão, İspanya’dan Doç. Dr. Oriol Franquesa, Hollanda’dan Prof. Dr. Theo J.G.M. Lam, Almanya’dan Prof. Dr. Martin Kaske, İsviçre’den Doç. Dr. Prof. Johannes Lüttgenau ve Çekya’dan Dr. Zbynek Dvorak, Polonya’dan Dr. Wojciech Ptak ve Türkiye’den Prof. Dr. Ayhan Baştan davetli konuşmacı olarak yer aldı.

Kongrede, çiftlik hayvanlarının sağlığını ve süt ve gebe kalma verimliliğini artırmak için yeni araştırmalar, teknolojiler ve uygulamalar tartışıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongreye, çok sayıda çiftçi ve üretici de katıldı. Kongre açılışında gerçekleştirilen halk dansları gösterisi özellikle yabancı katılımcıların beğenisini topladı. Kongrenin açılışında sırasıyla; Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Doğum, Jinekoloji ve Reprodüksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı aynı zamanda Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Selim Aslan, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş birer konuşma yaptı.

Hüseyin Çavuş: “Ülkedeki üretime, üreticilerimiz ve bilim insanlarımızın değerli katkılarıyla büyüyerek devam edeceğiz.”

Kongrenin, toplumun temel taşlarından tarımsal üretim sektörü ile bilimi bir araya getirdiğini kaydeden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, ortaya çıkan çalışmaların ülke üretimine de olumlu etki yaratacağını ifade etti. KKTC’nin 70 bin büyükbaş hayvan varlığına sahip olduğunu ve üretimin yüzde 99 oranında soğuk zincirle yapıldığını kaydeden Çavuş, “Bu olanağını bizlere sunan siz değerli veteriner hekimlere minnettarız. Veteriner hekimlerin katkılarıyla oluşan bilinçli üretim, tarım ve hayvancılıkta her geçen gün büyümemize olanak sağladı” dedi.

Ülkedeki hayvan üretiminin güçlenerek devam etmesi gerektiğinin altını çizen Çavuş, “Bu sadece üreticilerle değil, değerli bilim insanları ve veteriner hekimlerimiz ile yürünecek bir yoldur. Bu bağlamda, bu kongrenin bizlere ve ülkemize çok şey katacağını biliyorum. Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu alandaki çok değerli çalışmalarını da yakinen takip ediyor, takdirle izliyoruz” şeklinde konuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin adanın ilk Veteriner Fakültesi’ni kurarak üretime büyük destek sağladığını anımsatan Çavuş, “Bu fakülteden çıkan gençler mezun olarak ülkemizdeki bu üretime destek verir oldu. Son dört yıldır tüm kan testlerimizi Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi yapıyor. Bu iş birliklerinin her zaman destekçisi olacağız” dedi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Sürdürülebilir tarım ve hayvancılık uygulamaları; gelecek nesillere sağlıklı bir yaşam alanı bırakmanın anahtarıdır.”

Tarım ve hayvancılık sektörlerinin sürdürülebilirliğinin önemine vurgu yapan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, bilimsel temellere dayalı sürdürülebilir tarım ve hayvancılık uygulamalarının çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri dengeleyerek gelecek nesillere sağlıklı bir yaşam alanı bırakmanın anahtarı olduğunu belirtti. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, bu uygulamaların toprak kalitesinin korunması, su kaynaklarının etkin kullanımı, biyogüvenlik standartlarının uygulanması, hayvan refahının sağlanması ve toplumun beslenme ihtiyaçlarının karşılanması gibi çoklu faydalar sunduğunu vurguladı.

Çiftlik hayvanlarının sağlığını korumanın ve üreme verimliliğini artırmanın ekonomik açıdan da önem taşıdığını kaydeden Prof. Dr. Günsel, “Alanının en önemli araştırmacılarını bir araya getiren bu kongrenin, bilimsel araştırmaları ve uygulamaları tartışarak sektördeki iyileşme ve gelişmeyi destekleyeceğine kuşkum yok” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin akademik başarıları ve yürüttüğü bilimsel projeler hakkında bilgi veren Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bugün bu değerli kongreye de ev sahipliği yapan üniversitemizde her yıl binin üzerinde, ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik düzenliyoruz. Merkezine, Birleşmiş Milletlerin belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını aldığımız bu etkinlikler, dünyaya ve insanlığa karşı duyduğumuz sorumluluğun bir göstergesi. Diğer yandan 2023’te, üniversitemiz araştırmacılarının, çoğunluğu Q1 ve Q2 etki derecesine dergilerde yayımladığı makale sayısı 1.760’a ulaştı. Yürüttüğümüz araştırma projelerinin sonuçlarını, sistematik bir şekilde bilim dünyası ile paylaşmamızın bir sonucu” dedi.

Veteriner Hekimliği alanında dünyanın en saygın kongrelerinden biri olan 7. Uluslararası Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı Kongresi’ni organize eden Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Öğretim üyelerini tebrik eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, kongre katılımcılarına da teşekkür etti.

Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş: “Yurt dışından ülkemize gelip bilgi ve tecrübelerini bizimle paylaşan tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, fakültelerinin sürekli büyüyüp, değişip, yenilendiğini ifade ederek bugüne kadar yüzlerce mezun verdiklerini ifade etti. “Öğrencilerimiz mezun olmadan önce, intörn eğitiminde iki dönemlerini uygulamalarla geçiriyor” diyen Prof. Dr. Seyrek İntaş, verdikleri uygulamalı eğitimlerin içerikleri ile ilgili de bilgi verdi.

Öğrencilerinin, uygulamalı eğitimin ilk yarıyılında rotasyonla çok sayıda anabilim dalında eğitim aldığını söyleyen Prof. Dr. Seyrek İntaş, “İkinci yarıyılda ise hayvan türlerine göre düzenlenmiş, küçük hayvan, çiftlik hayvanları veya at hekimliği ve yetiştiriciliği modüllerinde veya gıda hijyeni ve teknolojisi modülünde çalışmalarda bulunabiliyorlar” dedi.

Bu yıl 7’ncisini düzenledikleri kongrenin düzenleme kurulunun yıllardır aynı özenle çalıştığını ifade eden Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, “Güzel adamızda ağırlamaktan onur duyduğumuz ABD, İspanya, Hollanda, Çekya, Almanya ve İsviçre’den gelen hocalarımıza bu uzun yolculuğu göze alıp kıymetli zamanlarını, bilgi ve tecrübelerini bizimle paylaştıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Selim Aslan: “Veteriner hekimlerin yoğun ilgisi, kongremizin, süt verimliliği ve buzağı hastalıkları alanında sahip olduğu önemi gösteriyor.”

Kongre başkanlığını da üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Doğum, Jinekoloji ve Reprodüksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selim Aslan ise açılış konuşmasında, kongrenin etkinlik kapsamının genişlemesiyle aslında 10 yıldır yapıldığını belirtti. Prof. Dr. Selim Aslan, “Bu süreklilik ve uluslararası konuşmacılara ev sahipliği yapma pratiği, üniversite ve fakültemizin bilime ve ilerlemeye verdiği önemi bir kez daha ortaya koyuyor. Özellikle veteriner hekim meslektaşlarımıza yönelik bilgi ve yenilik sunmak mutluluk verici” dedi.

Konuşmasında çiftliklerde denenmiş verilerin önemine ve sığır işletmeciliği alanındaki kayıplara da dikkat çeken Prof. Dr. Selim Aslan, bu kayıpların çözümü için detaylı bilgi akışı, veri toplama, gözlem, koruma, besleme, barınma ve aşı programlarına uyulması gerektiğini vurguladı. Öğrencilerin yaklaşık yüzde 30’unun, çiftliği olan ve inek üretimi, çiftlik hayvanları ile geçinen ailelerden olduğunu belirten Prof. Dr. Aslan, bu öğrencilerin iş yaşamına atıldığı zaman daha bilinçli bir şekilde üretime devam edeceklerini ifade etti. Prof. Dr. Aslan, veteriner hekimlerin yoğun ilgisinin, kongremizin, süt verimliliği ve buzağı hastalıkları alanında sahip olduğu önemi gösterdiğini de ifade etti.