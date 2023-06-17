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Lefkoşa’da karşı şeride geçen araç otobüsle çarpıştı, 7 kişi yaralandı

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Lefkoşa’da karşı şeride geçen araç otobüsle çarpıştı, 7 kişi yaralandı
Lefkoşa’da karşı şeride geçen araç otobüsle çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Lefkoşa'da bugün saat 11.45 sıralarında Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde Azubuıke Macdonald Morah (E-38) yönetimindeki aracın karşı şeride geçmesi ve seyir halinde olan bir otobüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. 

Kazada, araç sürücüsü Morah ve TLT 858 plakalı otobüste yolcu olarak bulunan Timur Vinkler (E-46), Menderes Güldalı (E-55), Meryem Ölmez (K-41), Mert Ölmez (E-11), Cemre Ölmez (K-6) ve Bakabıla Rhese Belh de Carmonde (K-19) yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ilkyardım tedavilerinin ardından müşahede altını alındı. Kazaya sebebiyet veren Morah tutuklandı.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, kaza, Morah’ın, Gönyeli Çemberine geldiğinde Lefkoşa Devlet Hastanesi istikametine dönen kaçış yoluna dönüp süratli bir şekilde doğu istikametine doğru yoluna devam edip Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi yol kavşağına geldiğinde dikkatsiz bir şekilde seyretmesi sonucu yolun sol kenarında bulunan bordür taşlarına çarptıktan sonra yolun sağına doğru giderek gidiş ve gelişi ayıran refüj bordür taşlarına da çarpıp refüj üzerinden geçerek karşı şerite geçmesi sonucu, o esnada karşısından soldan birinci şerit içerisinde batı istikametine doğru seyreden Nusret Eskiocak (E-54) yönetimindeki otobüsle çarpışması sonucu gerçekleşti. Soruşturma devam ediyor.

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