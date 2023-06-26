Lefkoşa'da Kasti Hasar

26.06.2023 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Hamitköy’de, bir apartmanın araç park yeri içerisinde, park halinde bulunan GB 830 plakalı salon aracın arka kısmına, kimliği henüz tespit edilemeyen meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde atılarak ateşe verilmek suretiyle kasti hasara uğratılmıştır.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu aracın arka bağaj kapağı, alt tampon ve spoyleri, yangının aynı yerde park halinde bulunan HJ 741 plakalı araca siyaret etmesi sonucu ise, söz konusu aracın ön kısmı yanarak zarar görmüştür.

Soruşturma devam etmektedir.