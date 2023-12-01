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Lefkoşa'da Kaza: Araç Yayalara Çarptı, Yaralılar Hastanede Tedavi Altında

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Lefkoşa'da araç, karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı; yaralılar hastanede, soruşturma devam ediyor
Lefkoşa'da Kaza: Araç Yayalara Çarptı, Yaralılar Hastanede Tedavi Altında

Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Özge Çelik'in (K-21) yönetimindeki LS 774 plakalı aracı, saat 13:25 sıralarında güney istikametinden kuzey istikametine seyrettiği sırada, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hamdiye Alın (K-13) ve Meliha Neslihan Gezergün (K-13) isimli yayalara çarptı. Kazada yaralanan yayalar Hamdiye Alın ve Meliha Neslihan Gezergün, olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların tedavileri hastanede devam ederken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kaza anına ait güvenlik kamerası kayıtları incelenirken, sürücü Özge Çelik ifadesi alınmak üzere polis merkezine çağrıldı. Trafik kazasıyla ilgili detaylı soruşturma devam etmektedir.

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