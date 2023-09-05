  • BIST 8236.14
  • Altın 1659.075
  • Dolar 26.7661
  • Euro 28.726
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAAkansoy: “Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik yeni süreç takvime dayalı ve sonuca odaklı olmalı”

Lefkoşa'da park cezası ücretleri düşürüldü!

» »
Ücretler (Değişiklik) Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda park cezaları asgari ücretin yüzde 2,5 oranına düşürüldü.
Lefkoşa'da park cezası ücretleri düşürüldü!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

LTB Başkanı Harmancı’nın açıklaması şu şekilde:

“Herkese selamlar, park cezası ücretlerine ilişkin bir bilgilendirme yapmak istiyorum.

Göreve geldiğimde park cezaları asgari ücretin yüzde 10’uydu. Bu ücretin kişi başına düşen gelir düzeyi bakımından farklı ülkelerle kıyasladığımızda yüksek olduğu kanaatine varmış ve o dönem milletvekili sevgili dostum Zeki Çeler aracılığı ile bir yasa tasarısı önergesi vererek bu oranı yüzde 5’e düşmüştük.

Son yaşanan artışlar dolayısı ile asgari ücretin yüzde 5’i de oldukça yüksek bir ücret haline gelmişti. (901.5 TL)

Yerel yönetimler değişiklik yasası üzerinde meclis komisyonunda bu oranın yüzde 2,5’a çekilmesi (450,75 TL) konusunda milletvekillerimizle birlikte hem fikir olunmuştu.

Bugün itibarı ile Resmi Gazete’de yasa yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arsa dolandırıcılığından tutuklandı28 Ağustos 2023 Pazartesi 13:39
  • Lefkoşa - Girne Boğaz yolunda trafik kazası: 3 ağır yaralı var!28 Ağustos 2023 Pazartesi 07:56
  • Harmancı: Sanayi bölgesi hariç tüm bölgelere su verilmeye başlandı27 Ağustos 2023 Pazar 20:53
  • Ercan’da tuvalet kapısı üzerine düştü, bayıldı27 Ağustos 2023 Pazar 20:52
  • Lefkoşa'da Kapama Saatine Riayetsizlik ve  İzinsiz Müzik Yayını Yapmak26 Ağustos 2023 Cumartesi 09:46
  • Gönyeli Yenikent Belediye Bulvarı’nda alternatif otopark projesi tamamlandı25 Ağustos 2023 Cuma 21:21
  • Haspolat Kavşağı - Taşkent Kavşağı arasındaki yol çalışma nedeniyle bir hafta kapalı olacak25 Ağustos 2023 Cuma 08:03
  • Bu yolu kullanacak olan sürücüler dikkat!24 Ağustos 2023 Perşembe 09:52
  • Çocuklar masal etkinliğinde buluştu23 Ağustos 2023 Çarşamba 11:56
  • LTB’deki geçici işçiler tüm haklarını eksiksiz almalıdır23 Ağustos 2023 Çarşamba 11:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti