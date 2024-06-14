Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu: Evin odalarından uyuşturucu fışkırdı

Lefkoşa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 20 paket halinde satışa hazır 14 gram, evin yatak odasında ise 54 gram toplam 68 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığı belirtildi.

Lefkoşa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Zimbabwe uyruklu öğrenci Philip Tafazwa Kadyaridzire, Kamerunlu Carila Magha Penn dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ozan Özder mahkemede olguları aktardı. Polis memuru, zanlıların “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” suçlamasıyla tutuklandıklarını söyledi. Polis,4 Haziran 2024 tarihinde saat 12.30 raddelerinde, Cürümleri Önleme Şubesi'nde görevli bir ekip tarafından Lefkoşa'da, Küçük Kaymak Bölgesi'nde, ZPY 797 plakalı araç içerisinde şüpheli halde tespit edilen zanlı Philip Tafazwa Kadyaridzire’nin tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlıdan yapılan soruşturmada, tasarrufunda bulunan söz konusu uyuşturucu maddeyi, Küçük Kaymaklı, İsmail Beyoğlu Caddesi’nde bulunan bir apartmanda sakin Carila Magha Penn’den aldığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlı Penn’in evinde yapılan aramada 20 paket halinde satışa hazır 14 gram, evin yatak odasında ise 54 gram toplam 68 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, sorgulanan Penn’in uyuşturucu maddeyi 3 Haziran’da whatsaap üzerinden iletişim kurduğu bir şahıstan 4 bin 500 Nijerya Narya’sı vererek 84 gram aldığını, 9 paketini paket başı 100 euroya başka şahıslara verdiğini söylediğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlı Philip Tafazwa Kadyaridzire’nin öğrenci olduğunu belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Polis memuru, Penn’in ise hem ülkede kaçak yaşadığını hem de yüksek miktarda uyuşturucuyla yakalandığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, Kadyaridzire’nin yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 40 bin TL nakit teminat yatırması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Yargıç, zanlı Penn’in ise 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.