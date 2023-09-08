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Lefkoşalı scooter istemedi...

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LTB'nin şehirde scooter kullanımına ilişkin başlattığı anket sona erdi.
Lefkoşalı scooter istemedi...

Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sonuç ile ilgili bilgi verdi.

İşte o paylaşım:

“Herkese günaydın ve hepimiz için keyifli bir gün dilerim. Seçim öncesi bazı önemli kararları bundan sonra sizlere soracağımızı ifade etmiştim. Doğrudan ve katılımcı demokrasi adına da oldukça önemli mihenk taşı olabilecek bir adımla scooter kiralanmasına ilişkin yaklaşımlarınızı öğrenmek için yaptığımız ilk anket çalışmamız tamamlandı. Öncelikle bu sürece katılan 535 LTB seçmenine çok teşekkür ediyoruz.

Bu rakamın da hafife alınabilecek bir rakam olmadığını belirtmek isterim. Sizlerden gelen yanıtlar %52,52 (281 tekil kişi) kiralanmasına kesinlikle KARŞı olduğunu belirtmiş, %37,19 (199 tekil kişi) kesinlikle KİRALANMASI GEREKTİĞİNİ söylemiş ve %10,28 (55 tekil kişi) emin olmadığını ifade etmiş.

Lefkoşa Türk Belediyesi belediye meclisi sizlerden gelen sese elbette kulak verecek ve bu hassasiyet üzerinden karar alacaktır. Benim de şüphesiz bu anket kapsamında Lefkoşa’lıların ortaya koyduğu tercih yönünde hareket edeceğim. Demokrasi güzeldir, bu güzel örneği çoğaltarak devam edeceğiz…”

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