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Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 10.30 saatleri arasında Minareliköy girişi, 14. Zırhlı Tugay ve Erülkü civarına elektrik verilemeyecek.
Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 10.30 saatleri arasında Minareliköy girişi, 14. Zırhlı Tugay ve Erülkü civarına elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, “Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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