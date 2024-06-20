Lefkoşa'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak

Lefkoşa'da, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00'dan 10.30'a kadar bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak.

Lefkoşa’da bugün saat 09.00'dan 10.30'a kadar bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Minareliköy girişi, 14. Zırhlı Tugay ve Erülkü civarına elektrik verilemeyecek.

Açıklamada, elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceği ve halkın, şebekede elektrik varmış gibi davranılması rica edildi.