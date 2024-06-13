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Levent Play Off ilk maçında galip

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Levent Play Off ilk maçında galip
Levent Play Off ilk maçında galip

Extend Kadınlar Ligi Play- Off ilk maçında Levent. Akdeniz Spor Birliğini 94-31 yenerek seride 1-0 öne geçti.
İki maç kazanım esasına göre oynanan ilk maçta baştan sona üstün oynayan Levent Akdeniz Spor Birliğini 94-31 yendi.
İki takım serinin ikinci maçını 14 Haziran Cuma günü Girne’de oynayacak.

Levent bu maçı da kazanırsa finale çıkacak. Akdeniz Spor Birliği'nin kazanması halinde üçüncü maçı 15 Haziran cumartesi oynayacaklar.

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