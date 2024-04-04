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Limasol’da araba galerisi kurşunlandı

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Limasol’da meydana gelen soygun, ateş açma ve kundaklama gibi polisiye olayları Rum basınında yer aldı.
Limasol’da araba galerisi kurşunlandı

Limasol’da bir araba galerisi, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Haravgi’nin haberine göre, 68 yaşındaki galeri sahibi, sabah iş yerini açarken sergilenmekte olan üç aracının ve ofis duvarlarının kurşunlandığını tespit etti.

Rum polisi incelemesinde, saldırganların en az 12 kurşun sıktıklarını tespit ederken galeri sahibi ise hiç kimseyle bir husumeti bulunmadığını savundu.

Suriye uyruklu şahıs yan evi ateşe verdi

Gazete bir diğer haberinde ise, Limasol’da yedi Suriye uyruklu kişinin kaldıkları metruk bir binada yangın çıktığını, alevler ve duman sebebiyle uykudan uyanan şahısların yangını kendi çabalarıyla söndürdüklerini yazdı.

Şahısların evden çıktıklarında, daha önce kendilerini, kira vermemeleri halinde evi yakmakla tehdit eden yine Suriye uyruklu 39 yaşındaki şahsı dışarda beklerken ve gülümserken gördüklerini belirten gazete, Suriyeli işçilerin söz konusu şahsı etkisiz hale getirdikten sonra polise teslim ettiklerini aktardı.

Kripto para almak için buluştu, soyuldu

Haravgi gazetesi yer alan habere göre, Limasol’da ikamet eden 36 yaşındaki bir Rus’un, kripto para satın almak amacıyla buluştuğu bir kişi tarafından soyulduğunu yazdı.

Haberde, telegramdan tanıştığı bir kişiyle, kripto para satın almak amacıyla buluşan Rus turistin, toplam üç kişi tarafından gasp edildiği ve 50 bin euro parasının çalındığı belirtilirken, olay yerinden kaçan kişilerin Rum polisi tarafından arandığı vurgulandı.

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