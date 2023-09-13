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LŞK CUP 2023 Devam Ediyor

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LŞK CUP 2023 Devam Ediyor
LŞK CUP 2023 Devam Ediyor

KKTF ve LŞK tarafından düzenlenen LŞK CUP 2023 zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile Lefkoşa Şehir Kulübü tesislerinde devam ediyor. LŞK CUP 2023 de kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

12 Yaş Kızlar-Yarı Final:

Vera Gazi - Beren Başaran                                     6/1 6/1

Enra Çakartaş - Nehir Gürses                                7/6 6/2

 

12 Yaş Erkekler-Yarı Final:

Baran Başaran – Erdal Arabacıoğlu                     6/3 6/2

Çınar Elmalı - Deniz Hüseyin Önen                       4/6 4/6

 

14 Yaş Kızlar-1.Raund

Beren Başaran - Meyra Eser                                  6/4 6/2

Vera Gazi - Deniz Günkan                                      6/1 6/0

Dinara Yorgancı  - Deniz Abdullahoğlu                6/1 6/1

Zarif Dayı - Girne Umut Yerebakan                       1/6 1/6

 

14 Yaş Erkekler-1.Raund

Erdal Arabacıoğlu - Baran Adalıer                        6/3 6/1

Devin Bedevi - Ömer Anıl                                       2/6 6/1 R.T. (Ömer Anıl)

Deniz Varoğlu - Rüzgar Vural                                0/6 0/6

Recep Yalovalı - Oğuz El Erian                              2/6 3/6

 

 

 

16 Yaş Kızlar-Yarı Final:

Özgül Şah - Sahil Ece Yerebakan                          3/6 0/6

Kayra Yüceer - Girne Umut Yerebakan                W.O. (Kayra Yüceer)

 

16 Yaş Erkekler-Yarı Final:

Toprak Berkol - Kaya Halkseven                           6/4 6/2

Enver Ada Gençel - Akay Ali Sağkanat                5/7 2/6

 

13+ Tek Kadınlar-Round Robin

Şengül Tilki - Sahil Ece Yerebakan                       6/1 6/1

 

13+ Tek Erkekler-1.Raund

Can Alp Kırcan - Merter Refikoğlu                        6/3 7/6

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