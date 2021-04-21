‘LTB Kadraj’da Lefkoşa 2. Fotoğraf Yarışması’ düzenleniyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, eserlerini bir arada sergilemek, şehrin sanat ortamına canlılık kazandırmak, fotoğraf sanatının yaygınlaşıp gerektiğinde uluslararası platformlarda ülkemizi temsil edecek nitelikte sergiler oluşturmak amacıyla ‘Kadraj’da Lefkoşa 2. Fotoğraf Yarışması’ düzenliyor.

Şartnamesinin Lefkoşa Türk Belediyesi web sayfasında yer aldığı, ‘Lefkoşanın Ruhu’ katagorisinde gerçekleştirilecek olan yarışmaya katılım ücretsiz olup, 18 yaş üstü, amatör ve profesyonel herkes katılabilecek. Yarışmaya katılım için KKTC vatandaşı olmak zorunlu olmayacak.

Lefkoşalılar ve Lefkoşa’ya gönül verenlerin başkent ile buluşmasını sağlayacak ‘Kadraj’da Lefkoşa 2. Fotoğraf Yarışması’na başvurular 21 Nisan Çarşamba itibariyle başladı.

Birinciye 5.000 TL, İkinciye 3.000 TL, Üçüncüye 2.000 TL Ödül ve Jüri Özel Ödülü

Yarışmaya katılım online başvuru şeklinde olacak. Online başvuru için https://www.lefkosabelediyesi.org/kadrajda-lefkosa/ linkinden fotoğraf yüklemeleri ve formun doldurulması ile başvuru yapılmış olacak. Son başvuru tarihinin 23 Ağustos 2021 olduğu yarışmada birincilik ödülü 5.000 TL, ikincilik ödülü 3.000 TL, üçüncülük ödülü ise 2.000 TL olarak belirlendi. Ayrıca yarışma kapsamında şehirde iz bırakan fotoğrafçılar adına jüri özel ödülü de verilecek.

Online başvuru işlemlerini gerçekleştirmek için destek isteyenler 60 85 301 numaralı telefondan LTB Halkla ilişkiler şubesine ulaşabilir.