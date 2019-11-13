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LTB: Lefkoşa bölgesindeki devlet okullarının suları temiz

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Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi denetim ekipleri, 17 Eylül -5 Kasım tarihleri arasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı belediye sınırları içerisindeki tüm devlet okulları, kreş, ilköğretim ve ortaöğretim olmak üzere toplam 32 okulun depo kullanım su
LTB: Lefkoşa bölgesindeki devlet okullarının suları temiz

Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi denetim ekipleri, 17 Eylül -5 Kasım tarihleri arasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı belediye sınırları içerisindeki tüm devlet okulları, kreş, ilköğretim ve ortaöğretim olmak üzere toplam 32 okulun depo kullanım suyundan analizler yaptı.

Depolardan alınan su numunelerinin Devlet Laboratuvarı’nda analizlerini yaptıran LTB, suların Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasası’na göre uygun olduğunu açıkladı.

Numune alınan okullar; Lefkoşa Vakıf Anaokulu, Gülen Yüzler Anaokulu, Yenicami Okul Öncesi Eğitim Merkezi, Yeniyüzyıl Anaokulu, Fazıl Plümer Anaokulu, Arabahmet İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu, Gelibolu İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, Şht. Ertuğrul İlkokulu, Şht. Tuncer İlkokulu, Şht. Yalçın İlkokulu, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Haspolat İlkokulu, Atleks Sanverler Ortaokulu, Bayraktar Türk Maarif Koleji, Bayraktar Ortaokulu, Demokrasi Ortaokulu, Demokrasi Ortaokulu, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi, Türk Maarif Koleji, 20 Temmuz Fen Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Atatürk Meslek Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Osman Örek Meslek Lisesi olarak açıklandı.

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