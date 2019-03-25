LTB’den çevre temizliği operasyonu

Lefkoşa Temizlik Şübesi, Lefkoşa’nın büyük bölümünde, hatırı sayılır miktarda otun, çevrede hem araçların görüş mesafesini kısıtlaması, hemde çevrenin görsel alanda iyi bir görüntü yansıtmaması nedeniyle temizlik operasyonuna girişti.
Anayollarda hatırı sayılır büyüklüğe ulaşan otların yanısıra, şehir içerisindeki caddeler içerisindeki yolların temizliğine de başlayan Lefoşa Türk Belediyesi birimleri, Lefkoşa’nın yoğunluk açısından önemli caddelerinden birisi konumuna gelen Haydar Aliyev Caddesinde temizliğe başladı.
Haydar Aliyev Caddesinde yabani otların yanısıra, çevre temizliğine de girişen Lefkoşa Türk Belediyesinin temizlik operasyonu, bölge esnafı ile halkı arasında olumlu bulunarak sempati topladı.
Halk tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilen Ebubekir Cami’nin, ön kısmındaki çöpler ile çitlerin de temizlendiği gözlemlenirken, özellikle kaldırım yanlarında, büyüklükleri insan boyunu aşan otların temizlendiği ve yayaların daha rahat geçişinin sağlanmaya çalışıldığı görüldü.
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