LTB’den Gaziantep’te Hem Temaslar Hem de Kültürel Tanıtım

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin daveti üzerine Gaziantep'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında, LTB heyeti hem üst düzey temaslarda bulundu hem de Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nde kültürel tanıtım yaptı.

LTB Asbaşkanı Tolga Ahmet Raşit, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Miralay ve Dış İlişkiler Birimi'nden Fatoş Adalı'dan oluşan heyet, festival süresince Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir araya geldi. Görüşmede, LTB heyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi heyetini Lefkoşa’ya davet etti ve en kısa zamanda Lefkoşa’da Gaziantep Günleri düzenlenmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Heyet ayrıca, dünyanın dört bir yanından gelen ekiplerle çeşitli etkinliklerde temsil sağladı ve KKTC Gaziantep Başkonsolosu Kerem İzmen ile de bir araya geldi.

Festival kapsamında, ünlü şef Tanya Kilitkayalı tarafından düzenlenen "Hellim ve Gaziantep Lezzetleri Mutfak Atölyesi" büyük ilgi gördü. Tanya Kilitkayalı, atölyede ülkemizin hellimini ve Gaziantep'in özgün lezzetlerini başarılı bir şekilde bir araya getirdi.