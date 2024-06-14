LTB’den Kurban Bayramı öncesi denetim

LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi, yurttaşların hijyenik ortamlarda taze ve sağlıklı gıda tüketmesi için rutin denetimlerine devam etti ve denetimlerde gıda işletmeleri, berber ve kuaför salonları, güzellik salonları, restoranlar, kafeler ve kahvehaneler genel hijyen açısından denetlendi.

Alo 185 Çözüm Hattı, 24 saat devrede

5 günlük Bayram tatili süresince LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi acil durumlar için yine nöbetçi ekiplerini hazır tutacak. Halk ve Çevre Sağlığı ile ilgili herhangi bir yardım ve şikayet için yurttaşlar belediyenin 24 saat hizmet veren Alo 185 Çözüm Hattı’nı arayabilecek.