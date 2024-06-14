  • BIST 10485.05
  • Altın 2415.648
  • Dolar 32.5521
  • Euro 34.9327
  • Lefkoşa 41 °C
  • Mağusa 43 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 41 °C
  • İskele 43 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAKaraciğer yağlanmasına işaret eden bu belirtilere dikkat!

LTB’den Kurban Bayramı öncesi denetim

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Lefkoşalıların sağlığı ve güvenliği için yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tecrübeli ekipleriyle denetimlerini sürdürdü.
LTB’den Kurban Bayramı öncesi denetim

LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi, yurttaşların hijyenik ortamlarda taze ve sağlıklı gıda tüketmesi için rutin denetimlerine devam etti ve denetimlerde gıda işletmeleri, berber ve kuaför salonları, güzellik salonları, restoranlar, kafeler ve kahvehaneler genel hijyen açısından denetlendi.

Alo 185 Çözüm Hattı, 24 saat devrede

5 günlük Bayram tatili süresince LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi acil durumlar için yine nöbetçi ekiplerini hazır tutacak. Halk ve Çevre Sağlığı ile ilgili herhangi bir yardım ve şikayet için yurttaşlar belediyenin 24 saat hizmet veren Alo 185 Çözüm Hattı’nı arayabilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne ve Beyarmudu'da Trafik Kazaları: Alkollü Sürücü Tutuklandı, İki Kişi Hastanede Tedavi Altında14 Haziran 2024 Cuma 11:45
  • Göçmenköy'de Sahtekar Falcıya Tutuklama14 Haziran 2024 Cuma 11:43
  • KTAMS, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığına karşı dava dosyaladı14 Haziran 2024 Cuma 11:38
  • Limanlar Dairesi Müdürlüğü’ne atama...14 Haziran 2024 Cuma 10:53
  • Afik Group Direktörü Simon Mistriel Aykout, 6 gün daha tutuklu kalacak!14 Haziran 2024 Cuma 10:43
  • El-Sen, Ercan Havalimanı’nın elektriklerini kesiyor14 Haziran 2024 Cuma 10:42
  • Tozlu hava Pazar gününe kadar etkili olacak14 Haziran 2024 Cuma 10:39
  • Tatar: Kıbrıs’ta bugünlere kolay gelinmedi13 Haziran 2024 Perşembe 15:21
  • Narenciye üreticileri ödeniyor!13 Haziran 2024 Perşembe 15:02
  • İklim değişikliğinin sıcaklıklara etkisi Kıbrıs’ta da “en üst” seviyede...13 Haziran 2024 Perşembe 14:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti