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LTB’nin 40 Milyon TL’lik asfalt yatırımında ilk adım: Alçıcılar Yolu Sokak'ta başlıyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi, yaz aylarında altyapısı tamamlanan bölgelerde asfaltlama çalışmalarına başlıyor. 40 milyon TL bütçeli projede ilk etap 25-29 Haziran tarihleri arasında Dumlupınar’daki Alçıcılar Yolu Sokak’ta yapılacak.
LTB’nin 40 Milyon TL’lik asfalt yatırımında ilk adım: Alçıcılar Yolu Sokak'ta başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), 2025 yaz aylarında altyapısı tamamlanan bölgelerde toplam 40 Milyon TL yatırım bütçesiyle 11 bin ton asfalt dökme çalışması başlatıyor.

 

Asfaltlama çalışmalarının ilk etabı, 25 Haziran Çarşamba ile 29 Haziran Pazar günleri arasında Dumlupınar bölgesindeki Alçıcılar Yolu Sokak’ta gerçekleştirilecek.

 

LTB’den yapılan açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin yönlendirici levhalara dikkat etmesi ve alternatif yolları tercih etmeleri istendi.

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