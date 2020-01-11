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Macron: İklim değişikliğiyle mücadele için referandum düzenleyebiliriz

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda referandum düzenleyebileceğini bildirdi.
Macron: İklim değişikliğiyle mücadele için referandum düzenleyebiliriz

Macron, Paris'teki Ekonomi, Sosyal ve Çevre Konseyi'nde (CESE) iklim değişikliği ile etkili şekilde mücadele etmek için atılacak adımları görüşmek üzere 150 Fransız ile bir araya geldi. 

 

Burada yaptığı açıklamada Macron, iklim konusunda bu toplantıdaki öneriler hakkında referandum düzenleyebileceğine dikkati çekti. Macron, referandum için yapılacak yasa değişikliğinin Ulusal Meclis ve Senato'da onaylanması gerektiğini söyledi.  

Referandumda iklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren bir düzenlemenin halk tarafından kabul edilmesi halinde uygulamanın yürürlüğe gireceğini ifade eden Macron, sarı yeleklilerin gösterilerinin başlamasına neden olan akaryakıta yapılan zamlar konusunda "hata yaptığına" da işaret etti. 

Macron, geçen yıl nisanda sarı yeleklilerin taleplerine yanıt olarak yaptığı açıklamada, iklim konusunda atılacak adımları belirlemek için kura ile seçilecek 150 Fransız ile bir araya geleceğini belirtmişti.

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