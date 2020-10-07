Mağusa İnsiyatifi'nden Maraş açıklaması

Mağusa İnisiyatifi kurulduğu 10 yıldan beridir Kıbrıs sorununun anahtarı olarak Kapalı

Maraş;ın rolünü ortaya koyan bir sivil toplum örgütüdür.

Mağusa genelinde toplumlararası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik yaptığımız çalışmalar

gerek yerel, gerek uluslararası alanda kabul görmektedir. Etkinliklerimiz ve bakış açımız

sadece Kıbrıslı Türkleri değil, Maraş;n yasal sahipleri olan Kıbrıslı Rumlar tarafından da

kabul görmektedir.

Maraşın uluslararası hukuk ilkeleri içinde, temel insan haklarına saygılı biçimde ve iyi niyet

çerçevesinde açılmasının etkili bir Güven Yaratıcı Önlem olacağı açıktır.

Ancak, dün gerçekleştirilen Maraş hamlesi provokatif bir eylemdir. Gerçekleştirilen eylem iki

toplum arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyeceği gibi, Kıbrıslı Türklerin ve Türkiyenin de

geleceğini olumsuz etkileyecek olan bir adımdır. Uluslararası aktörleri yeni yaptırımlar alma

yönünde cesaretlendirecek olan bu eylem halihazırda insanlık ayıbı olarak yıllardır rehin

tutulan Maraş bölgesi tarihine ek bir kara leke olarak işlenmiştir.

Mağusa İnisiyatifi olarak Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin geleceklerini belirleme hakkının

kendi ortak iradelerinde olduğuna inanmakta, Maraşın geleceğinin de ancak ve ancak

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların demokratik iradesi tarafından belirlenebileceğine

inanmaktayız.

Gerçekleştirilen tek taraflı eylemin Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında olduğu kadar

Kıbrıslı Türklerin içinde de kutuplaşmalara sebep olacağı açıktır.

Mağusa İnisiyatifi olarak Maraş’ta gerçekleştirileceği iddia edilen oldubittiyi kınamaktayız.

Maraş konusunda diyalog ve işbirliği ortamının yaratılması için kentin geleceği konusunda

Birleşmiş Milletleri proaktif adımlar atmaya davet ederiz.

Toplumlararası ilişkilerin sağlıklı bir zemine taşınabilmesi için BM550 numaralı kararda da

belirtildiği gibi Maraşın BM idaresine aktarılması vurgusunu hatırlatırız.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Maraş konusunu daha fazla öteleme zamanının

kalmadığını vurgularız.

Konunun ada üzerinde meşru hakları olan toplumların iradesini yansıtacak biçimde bir Güven

Yaratıcı Önlem olarak görüşülmesi için adadaki BM İyi Niyet Misyonunun etkin bir diyalog

ortamını oluşturmasını talep ederiz.

Kapalı bölge Maraş’ın yasal sahiplerinin mülkiyet haklarına uygun nitelikte bir barış projesi

olarak ele alınması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Aynı şekilde ada sakinlerini, gerçekleştirilen provokatif eylemlere dahil olmamaya çağırırız.