Mağusa Spor Akademisi, Fikri Ataoğlu’nu Ziyaret Etti

KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Nezaket ziyaretinde konuşan KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği Başkanı Ahmet Ogan, akademi faaliyetleri ve tesisleşme konusunda atılan ilk adımlar ilgili bilgiler aktardı.

Tesisleşme Hamlesi

KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan, derneğin yapmış olduğu faaliyetleri hakkında KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na, tesisleşme konusunda atılan ilk adımlarla ilgili bilgiler verdi. İçişleri Bakanlığı’na yer tahsisi için yazılı müracaatta bulunduklarını belirten başkan Ahmet Ogan, akademi çalışmalarının istenilen düzeyde ve programlı bir şekilde devam etmesi adına tesisleşmeye önem vererek ilk hamleleri yaptıklarını söyledi. Futbolda U15, Kadın futbol takımı, Voleybolda yıldız kızlar, erkekler, büyük erkekler takımları olmak üzere çok geniş sporcu ağları olduğuna vurgu yapan başkan Ahmet Ogan, yoğun iş mesaisinde kendilerine zaman ayırıp kabul ettiği için bakan Fikri Ataoğlu’na teşekkür etti. Ziyaretin ardından Mağusa Spor Akademisi Derneği Başkanı Ahmet Ogan, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na plaket takdim etti.