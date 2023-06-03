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Mağusa'da İki Farklı Uyuşturucu Operasyonu

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Mağusa'da İki Farklı Uyuşturucu Operasyonu

1.         02.06.2023 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, C.B.E.(E-24)’nin üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada, toplam 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 800 Stg ve 1580 TL para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

2.         03.06.2023 tarihinde, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, D.K.(E-42)’nin üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada, sentetik cannabinod türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 7 adet kağıt parçası, yaklaşık 1,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet makas bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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