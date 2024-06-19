Mağusa'da kavga: Sırtından bıçakladı

Polisin söz konusu olayla ilgili açıklaması şöyle:
19.06.2024 tarihinde, saat 04.00 sıralarında, Gazimağusa’da, 2. Selim Caddesi üzerinde, Y.E.K.(E-27), aralarında çıkan tartışma esnasında, M.A.T.(E-21)’yi tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla sırtından ve bacağından yaralamıştır.
Olayda yaralanan M.A.T. kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Zanlı Y.E.K.(E-27) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.