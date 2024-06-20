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Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis’e sevk edildi

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Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Önerisi, Komitede onaylanarak Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edildi.
Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis’e sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında bugün toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan  “Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Önerisini ela aldı.

UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, CTP Girne Milletvekili Ongun Talat, UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasiboğlu, UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük, CTP Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı ve Bağımsız Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars’ın sunduğu Yasa Önerisi oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul gündemine sevk edildi.

Toplantıya davetli olarak Maliye Bakanlığı ve Personel Dairesi’nden yetkililer katılarak konuyla ilgili görüşlerini iletti.

Komite Başkanı Sunat Atun’un yanı sıra toplantıya Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın ve Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Ziya Öztürkler ile Ahmet Savaşan katıldı.  Toplantıda ayrıca CTP Milletvekili Ürün Solyalı da yer aldı.

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