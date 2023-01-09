Maliye Bakanı Alişan Şan’dan ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ Mesajı

Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Maliye Bakanı Şan, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Kıymetli Basın Mensubu arkadaşlarım,

Hiç kuşkusuz ki demokrasinin güçlü kılınmasının en temel göstergelerinden birisi de basınımızın özgür kılınması ve kıymetli emektarlarına rahat çalışma imkânlarının sağlanmasından geçmektedir.

En temel görevi halkı doğru bilgilendirerek kamuoyu oluşturma faaliyetini yerine getirmek olan basın mensubu arkadaşlarımız, toplumsal farkındalığın artması ve demokrasi kültürünün dengeli bir şekilde yansıtılması görevini de yerine getirmektedir.

Ülkemizde yaşananları ve toplumsal ihtiyaçları ön plana taşıyıp vatandaşla devlet arasında köprü görevi üstlenen basın mensubu arkadaşlarımız kendi yaşamlarından fedakârlık eden, sorumluluk bilinci içinde ve bilgi birikimiyle mesleğinin etik değerlerine sahip çıkarak çok büyük sorumluluğu da üstlenen insanlarımızdır.

Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve daha öncesinde basına emek veren büyüklerimiz Milli Mücadele yıllarında basın yoluyla hem değerlerimizi korumuş hem de birliktelik inşa ederek zor yıllarda Kıbrıs Türkü’nün sesini güçlü bir şekilde dünyaya duyurmayı başarmıştır.

Bugün Genç Cumhuriyetimizde varlığımızı sürdürebiliyorsak, dün değerlerimize sahip çıkan ve bunu cesurca kalemiyle yazıya döken basın mensuplarımıza da borçluyuz.

Bu bağlamda bilgi birikimi ve araştırmacı ruhuyla fedakârlık ve sorumluluk üstlenerek toplumsal birlikteliğimize hizmet eden, değerlerimize sahip çıkıp halkı doğru bilgilendiren, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen her koşulda özveriyle çalışan tüm basın mensubu arkadaşlarımın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.

Başta Liderimiz Dr. Fazıl Küçük olmak üzere basınımıza emek verip aramızdan ayrılan basın emekçilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum.”