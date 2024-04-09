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Maliye Bakanı Berova: Bayram, Sevinç ve Neşe Demek, Bir Arada Olmaktır

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Maliye Bakanı Özdemir Berova, ‘Ramazan Bayramı’ münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.
Maliye Bakanı Berova: Bayram, Sevinç ve Neşe Demek, Bir Arada Olmaktır

Maliye Bakanı Berova mesajında şunları kaydetti;

“Bayram, uzakların yakın olduğu, ailenin bir arada bulunduğu, büyüklerin ziyaret edilip, çocukların sevindirildiği, küslerin barıştığı, kırgınlıkların sona erdiği, sosyal dayanışmanın, milli birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı, sevinç ve neşe demektir.

Bayram, bir arada olmaktır.

 

Bu bayramda yetim, yoksul, her çocuk sevindirilmeli, Ana&Babaların duaları alınmalı, hastalar, kimsesizler ziyaret edilmeli, akrabalar, komşular, arkadaşlar unutulmamalı, kabir ziyareti ile hayatta olmayanlar hatırlanmalıdır.

Bayram, mutluluğu, sevinci, neşeyi, bazen de hüznü paylaşmaktır. Bayramımız kutlu olsun.”

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