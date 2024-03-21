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Maliye Bakanı Berova'dan Duyarlılık Çağrısı

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Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' için toplumsal bilinçlenmeye vurgu yaparak, Down Sendromlu bireylerin haklarını savunmayı ve önyargıları ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.
Maliye Bakanı Berova'dan Duyarlılık Çağrısı

MALİYE BAKANI DR. BEROVA, ‘21 MART DÜNYA DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ’NÜN TOPLUMSAL FARKINDALIĞIMIZA KATKIDA BULUNMASINI DİLEDİ

 

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, ‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, bugünün toplumsal farkındalığımıza katkıda bulunmasını diledi.

 

Berova mesajında; “Down Sendromu bir hastalık değil, genetik farklılıktır ve dünya genelinde milyonlarca insan bu genetik farklılığı yaşıyor.

 

Bugünün temel amacı farkındalık yaratmak, toplumu daha bilinçli hale getirmek, bu farklılığa sahip olan bireylerin ve ailelerinin toplum içinde var olan haklarını savunmak, hepimiz gibi eşit hak ve koşullarda yaşama hakkı olduğunun bilincinde olmak, önyargıları ortadan kaldırarak, sosyal yaşamlarını sürdürmelerine yönelik imkânların geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmaktır.

Toplum olarak bu konuda göstereceğimiz destek ve sergileyeceğimiz tutum, Down Sendromlu bireylerimizin ve ailelerinin hayatlarını daha yaşanabilir hale getirecektir.

 

‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde, dünyada bu farkındalığın daha da yaygınlaşmasını diliyor, tüm Down Sendromlu bireylerimize ve kıymetli ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Unutmayalım ki; ‘Gerçek dostlar, kromozom saymaz” dedi.

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