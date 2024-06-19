Mangaldan sıçrayan kıvılcımlar yangın çıkardı

Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı bölgesinde saat 00.50 sıralarında A.G.(E-38), apartmanın terasında sönmemiş şekilde bırakmış olduğu mangaldan atılan kıvılcımların teras katında bulunan ve başka bir şahsa ait olup içerisinde muhtelif ev eşyalarının olduğu ahşaptan imal edilmiş ambarı tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.
Polisten verilen bilgiye göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın sonucu ahşap ambar ve içerisinde bulunan 1 adet vantilatör, 1 adet gazlı soba ve muhtelif ev eşyaları yanarak kullanılmaz hale geldi.
Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.
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