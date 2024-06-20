Maria Holguin, bir kez daha Kıbrıs’a geliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in önümüzdeki günlerde Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini bildirdi.
Kıbrıs Haber Ajansı (CNA) muhabirinin Holguin’in gezisinin planlanıp planlanmadığı ve Ada’daki temaslarının bir programı olup olmadığı yönündeki sorusuna Haq, “Elbette, Genel Sekreter'in kişisel temsilcisinin Kıbrıs'a bir ziyareti planlanmıştır” yanıtını verdi.
Farhan Haq, ziyaret tarihlerinin belirlenmesinin ardından açıklama yapılacağını da belirti.
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