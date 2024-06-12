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Mayıs ayı içerisinde 27 kasap işletmesi denetlendi

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Veteriner Dairesi Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi, Mayıs ayı içerisinde 27 kasap işletmesini denetledi.
Mayıs ayı içerisinde 27 kasap işletmesi denetlendi

Gönyeli’de faaliyet gösteren bir işletmede gıda hijyeni gerekliliklerinin yerine getirilmediği saptanarak cezai işlem uygulandı.Veteriner Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi tarafından rutin işletme denetimlerine devam edildiği kaydedildi.

Denetimler kapsamında Mayıs ayı içerisinde 27 kasap işletmesinin denetlenerek 5 adet yeni işletme faaliyet ruhsatının düzenlendiği belirtilen açıklamada, 26 işletmenin hijyenik şartları sağladığının görüldüğü, ancak Gönyeli’de faaliyet gösteren bir işletmede gıda hijyeni gerekliliklerinin yerine getirilmediğinin saptanarak cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Söz konusu işletmede, bir adet büyükbaş ve üç adet küçükbaş hayvan karkasının mevzuat gerekliliklerine göre sağlık işareti barındırmadığının (mühürlenmediği) tespit edildiği ve toplamda 350 kg civarı küçükbaş ve büyükbaş hayvan etinin Alayköy-Gönyeli Belediyesi ekipleri yardımıyla müsadere edildiği belirtildi.

Aynı zamanda kötü hijyen koşulları nedeniyle işletme sahibinin bir asgari ücret tutarında para cezasına çarptırılarak işletmesinin faaliyetinin de hijyen gerekliliklerini yerine getirinceye kadar askıya alındığı kaydedilen açıklamada, gerekli düzenlemelerin 15 gün içinde yapıldıktan sonra işletmenin tekrar hizmete açıldığı belirtildi.

 

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