  • BIST 4.441,69
  • Altın 1246.428
  • Dolar 19.9242
  • Euro 21.347
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Mayıs’ın son günleri yağmurlu geçecek…

» »
Meteoroloji Dairesi, Mayıs'ın son günlerinde devam sağanak yağışların, Haziran'da da süreceğine yönelik tahminler olduğunu açıkladı.
Mayıs’ın son günleri yağmurlu geçecek…

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı kısa açıklamada, önümüzdeki günler için de sağanak veya gök gürültülü sağanak yağış beklentisi olduğunu kaydetti.

Buran, haziran ayının da mayıs gibi yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini belirtti.

SICAKLIK 32'YE KADAR YÜKSELECEK

Hava sıcaklığının hafta sonu 32 dereceye kadar yükseleceğini de belirten Buran, hafta başından itibaren sıcaklıkların 27 derece olan mevsim normalleri civarına düşeceğini ifade etti.

ÜRETİCİ YAĞIŞLARDAN RAHATSIZ

Bir anda bastıran sağanak, açık alanda ve trafikte olanlar için sıkıntıya neden olurken, yağmuru ve nispeten serin havayı sevenler içinse keyifli anlar yaratıyor.

Üreticilerse devam eden yağışların tahıl hasadını geciktirdiğini ve ürün kaybına neden olduğunu ifade ediyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağanak yağış ülkenin birçok kesiminde etkili oldu23 Mayıs 2023 Salı 15:25
  • En Çok Yağış Nereye Düştü23 Mayıs 2023 Salı 10:14
  • Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor23 Mayıs 2023 Salı 09:50
  • Yer yer yağmur bekleniyor23 Mayıs 2023 Salı 08:12
  • Yağışlı hava perşembeye kadar devam edecek22 Mayıs 2023 Pazartesi 14:15
  • Dikkat! Meteoroloji’den toz uyarısı22 Mayıs 2023 Pazartesi 10:25
  • Hava bu hafta nasıl olacak?22 Mayıs 2023 Pazartesi 08:23
  • En Çok Yağış Nereye Düştü21 Mayıs 2023 Pazar 12:28
  • En Çok Yağış Nereye Düştü20 Mayıs 2023 Cumartesi 13:45
  • Perşembe gününe kadar yağış etkili olacak20 Mayıs 2023 Cumartesi 10:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti