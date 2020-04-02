"MAZGALLARDA AYLARCA AÇ KALAN "....

"Gece evlerde toplanıp yeme içme partisi yapılıyormuş" gece sokağa çıkma yasağı koyduk.

Yarın " 5 Çayı partisi yapıyorlar diye" akşam üstü 4 ile 6 saatleri arasına yasak koyarız.

Öbür gün "Kahve partileri yapılıyor diye" sabah 10 ile 12 arasına yasak koyarız.

Ama yine de hiç birine engel olamayız.

Çünkü Başka evlerde toplanmaya karar verenler 21.00- 06.00 yasak koyarız gitmek isteyen saat 20: 45 de gider.

OLAY BU!!!

Bu bölük pörçük etkisiz ve göstermelik kararları onaylamak sadece kendimizi kandırmakla ve yetkililerin sorumsuzluklarını aklamaktan öte bir şey değildir.

Bu ülke savaş görmüş bir ülkedir.

Anaları, babaları, dedeleri, neneleri aylarca mazgallarda aç kalmış bir halkın evlatlarıyız.

Aylarca mazgallarda kalanların hiç biri açlıktan ölmedi.

Hiç kimse gezmedi, tozmadı diye psikolojik bunalıma girmedi.

Çünkü ölüm- kalım savaşıydı ve ne gerekiyorsa onu yaptılar.

Peki şimdiki durumun savaştan farkı ne?

Ölümleri hissetmiyor olmamız mı?

Dünyada olan biteni de mi görmüyoruz?

Savaşta olsak "markete gitme", "gezme, tozma " "yeme içme" şımarıklığını yapabilecek miydik?

Sevdiklerimizi dünyanın bir ucuna gönderirken mesafeler umurumuzda olmazdı, paramız varken dünya ayaklarımızın altında küçülürdü değil mi?

Oysa şimdi paramız var ama aynı evde hasretiz sevdiklerimize.

Evlatlarımıza sarılıp, öpüp koklayamıyoruz .

O yüzden artık işin ciddiyetine varılmalı.

Herkesin 1 aylık yiyecek, içecek ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarını karşılama ortamı ve imkanı sağlandıktan sonra 1 ay boyunca

***sokağa çıkma yasağı genel hale gelmeli.

***Banka ,vergi, kredi v.s gibi işler 1 ay boyunca ertelenmeli.

***Sağlık tel hatları çalışır ve cevap verilir duruma getirilmeli !!!

*** Şüpheli ya da kendisini hasta hisseden kişiler aradığı taktirde oraya gidilip kişiye ve ailesine test yapılmalı, gerek duyma halinde hastaneye sevk edilmeli.

**Bunun haricinde yalnız ve yalnız acil durumdaki sağlık ihtiyaçları için evden çıkılıp hastaneye gidilmesine izin verilmeli.

Ancak bu şekilde bu yayılma engellenebilir.

Yoksa öyle önce hiç bir önlem almayıp sonra da belli saatleri yasak ilan ederek sanki iş yapıyormuş gibi yapmakla olmaz.

Bu "Ölümü gösterip, sıtmaya razı etmektir"

Zaten kısmi sokağa çıkma yasağı alınmıştı ancak "kısmi" olduğu için kullanıldı ve çığrından çıktı.

Gece yasak koysanız da yine çıkacak olan çıkacak.

Bu sefer yasak başlamadan gidip ortamını kuracak.

CİDDİYET ve KARARLILIK lazım....

Daha katı önlemler lazım..