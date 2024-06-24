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Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak

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Meclis Genel Kurulu'nun bugün, Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 10.00’da toplanması bekleniyor.
Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor. Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 10.00’da toplanması beklenen Genel Kurul'un gündeminde, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesine Yönelik Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı" ile “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı (Onay) Yasa Tasarısı " bulunuyor.

Genel kurulda, komitelerden gelen tasarı ve öneriler ile görüşülecek diğer işler kısmında da, “Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi" , “Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı", “Madalya ve Nişanlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı" , “Kimyasallar Yasa Tasarısı",  “Tasdik Memurları Yasa Tasarısı", “Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı" , “Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı" , “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı", “Yüksek İdare Mahkemesi Yetki (Değişiklik) Yasa Önerisi", “Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Önerisi" ve  “Sayıştay Komitesinin, Atatürk Öğretmen Akademisi 2021 Mali Yılı Bütçe Uygulama Sonuçlarına İlişkin Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin Raporu" ele alınacak.

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