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Meclis Hukuk Komitesi iki tasarı, bir karar önerisini görüştü

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Cumhuriyet Meclisi, Yasemi Öztürk başkanlığında, “Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü (Değişiklik) Karar Önerisi”, “Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.
Meclis Hukuk Komitesi iki tasarı, bir karar önerisini görüştü

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, ilk önce, “Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü (Değişiklik) Karar Önerisi”ni ele alarak oy birliği ile onayladı ve Genel Kurul gündemine sevk etti.

Komite, daha sonra “Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele alarak, tasarının ikinci görüşmesini tamamladı ancak söz konusu yasa tasarısının ivediliği bulunmadığından üçüncü görüşmesi bir sonraki toplantıya bıraktı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugünkü toplantısında son olarak, “Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı da ele aldı. Genel görüşmesi yapılan tasarı, gelecek toplantıda da gündemde olacak.

Komitenin toplantısına davetli olarak Başbakanlık, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğü’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Komite toplantısında ayrıca CTP Milletvekili Devrim Barçın da hazır bulundu.

 

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