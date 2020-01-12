  • BIST 118.664
  • Altın 295,115
  • Dolar 5,8693
  • Euro 6,5257
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Mehmetçik’te “Ülkemiz Koşullarına Uygun Üzüm Çeşitleri ve Yetiştiriciliği” konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

» »
Mehmetçik’te “Ülkemiz Koşullarına Uygun Üzüm Çeşitleri ve Yetiştiriciliği” konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Mehmetçik’te “Ülkemiz Koşullarına Uygun Üzüm Çeşitleri ve Yetiştiriciliği” konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı olan Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Mehmetçik KAS-KOOP işbirliği ile  düzenlenen eğitim,  bağcılığın yeniden hayat bulması çalışmaları kapsamında yapıldı. Toplantıda Tarımsal  Araştırma Ensitüsü Müdürü Cem Karaca ve  Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Duvarcı da hazır bulundu.Eğitim,  Ziraat Yüksek Mühendisi  Yeşim Dikkaya tarafından verildi.

Mehmetçik’te üreticilere biraraya  gelen Bakan Oğuz, bağ alanlarının Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamına girmesi amacıyla yürütülen  çalışmalarda sona gelindiğini  ve Salı günü Bakanlar Kurulu’na sunulacağını  belirtti. 

Bakan Oğuz, bağ alanlarının sigorta kapsamına girmesi ile üretim alanlarının garanti altına alınarak, bağcılığın hak ettiği noktaya geleceğini ifade etti.   

Bakan Oğuz, her türlü teknik desteğin verilmesi konusunda kooperatifin yanında olunacağı söyledi. 

Bakan Oğuz, Mehmetçik beldesindeki üzüm yetiştiricilerinin üretimlerini  eski günlerdeki gibi artırmak ve ülkenin ihtiyaç duyduğu ve yurtdışından temin etmek zorunda kalınan üzüm ve üzüm ürünlerini üretmek amacı ile KAS-KOOP çatısı altında yeniden biraraya gelmelerinden dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bakan Oğuz, üreticilerin Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün bu konuda bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi edinmeleri ve yeni oluşturulacak plantasyonların planlanmasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak amacı ile  Mehmetçik’te bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmesi kararı alındığını belirtti . 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brezilya’da Amazon’un talanı iki katına çıktı!16 Aralık 2019 Pazartesi 16:12
  • Seyşeller: İklim değişikliğiyle mücadelede özgün bir yol seçen ada ülkesi12 Aralık 2019 Perşembe 20:52
  • Aylarca Antarktika'da görev yapan bilim insanlarının beyni 'monotonluktan' küçüldü10 Aralık 2019 Salı 21:36
  • Büyükanne etkisi ‘katil balinalar’ için de geçerliymiş!10 Aralık 2019 Salı 13:50
  • Artan sıcaklıklar nedeniyle okyanuslardaki oksijen tükeniyor10 Aralık 2019 Salı 11:15
  • Plastik kirliliği 'yarım milyon keşiş yengecini öldürdü'06 Aralık 2019 Cuma 11:45
  • Olimpiyat ateşinin yakılacağı Fukuşima'da yüksek radyasyon!06 Aralık 2019 Cuma 10:53
  • Gül, Yasemin ve Meyve ağaçları Ev Bahçelerinde En Fazla Tercih Edilen Bitki Türleri…04 Aralık 2019 Çarşamba 16:59
  • Biyologlar, Sulak Alanların Korunması Tüzüğü’ndeki değişikliklerden rahatsız03 Aralık 2019 Salı 14:24
  • ''İklim değişikliğinde dönüşü olmayan bir noktaya doğru ilerliyoruz''02 Aralık 2019 Pazartesi 12:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti