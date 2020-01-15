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Menoya’da açlık grevi ve intihar girişimi

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Larnaka’ya bağlı “Menoya” (Ötüken) köyünde bulunan ve siyasi sığınma talebi olan tutukluların bulunduğu tutukevinde, 10 göçmenin açlık grevinin, bir tanesinin intihar teşebbüsünde bulunmasıyla tehlikeli bir şekil aldığı belirtildi.
Menoya’da açlık grevi ve intihar girişimi

Haravgi gazetesi, 10 göçmenin, Rum Yönetimi’nin kendilerine yönelik muamelesinin ve tutukluluk koşullarının kabul edilemez olduğu gerekçesiyle 8 Ocak’ta açlık grevine başladıklarını yazdı.

Gazete 10 göçmenden 9’nun Suriyeli, 1’nin ise Mısırlı olduğunu belirtti.

Bir göçmenin dün intihar girişiminde bulunduğunu belirten gazete,  açlık grevinde bulunan diğer göçmenler ve polislerin müdahalesi sonucu olayın önlendiğini ve göçmenin hastaneye kaldırıldığını yazdı.

RUM DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ÖNÜNDE PROTESTO

Öte yandan Politis gazetesi, Lübnan asıllı bir kadının, Suriyeli olan eşinin haksız yere 5 aydır Menoya’daki  tutukevinde bulundurulduğu gerekçesiyle dün iki çocuğu ile birlikte Rum Dışişleri Bakanlığı binası önünde protestoda bulunduğunu yazdı.

Habere göre söz konusu kadın, hükümetin müdahalesini talep ederken çocukları için de destek istedi.

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