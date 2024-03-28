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Merkez Bankası’ndan faiz oranlarına %10 artış!

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu, Merkez Bankası nezdindeki Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı ile Türk Lirası reeskont iskonto ve avans işlemleri yıllık faiz oranlarını yeniden belirledi.
Merkez Bankası’ndan faiz oranlarına %10 artış!

Merkez Bankası İdare Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla, Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 36,00’dan yüzde 46,00’ya yükseltildi.

Türk Lirası olarak tanzim edilen ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 50,00’den yüzde 60,00’a, sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları yıllık yüzde 42,75’den yüzde 52,75’e, küçük esnaf senetlerinin iskonto faiz oranı yıllık yüzde 40,75’den yüzde 50,75’e ve döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yüzde 42,00’den yüzde 52,00’ye yükseltildi.

Söz konusu yeni oranlar yarından itibaren yürürlüğe girecek.

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