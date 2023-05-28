Merve Dizdar, Cannes Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı

Fransa’da 76. Cannes Film Festivali’nde yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın “Kuru Otlar Üstüne” filmine ödül verildi.

Oyuncu Merve Dizdar festivalde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

KONUŞMASI GECEYE DAMGA VURDU

Dizdar, ödül aldıktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele eden ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın.

*Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim. Ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray'ın ve Nurayların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor.

“GÜZEL GÜNLERİ YAŞAMAYI BEKLEYEN TÜM MÜCADELECİ RUHLARA…”

*Bu ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum.

KILIÇDAROĞLU’NDAN TEBRİK MESAJI

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Dizdar’ı tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, “Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Merve Dizdar’ı yürekten kutluyorum. “Türkiye'de hakkettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara” bugün hep birlikte demokrasiyi armağan edeceğiz” ifadelerini kullandı.

FİLMİN HİKAYESİ

Erzurum’un Karayazı ilçesinin köylerinde çekimi yapılan yönetmenliğini Ceylan’ın üstlendiği “Kuru Otlar Üstüne” filmi İstanbul’a atanmak isteyen Samet karakterinin hikayesini konu alıyor.

Filmde Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici, Ece Bağcı, Cengiz Bozkurt, Münir Can Cindoruk, Elif Ürse, Erdem Şenocak, Elit Andaç Çam, Nalan Kuruçim rol aldı.

“RUHUN KARANLIK TARAFLARINA İLGİ DUYAN BİRİYİM”

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, filimin gösterimi sonrası yaptığı açıklamada, filmin salgın döneminde çekildiğini ve bunun getirdiği bazı zorluklar olduğunu söylemişti.

Ceylan, “Belki de bütün karakterlerim, duyguları kendi ruhumda da hissettiğim, en azından ipuçlarını gördüğüm şeylerdir muhakkak, diye düşünüyorum. Ben karanlık taraflarına, ruhunun karanlık bölgelerine ilgi duyan bir insanım. Benim hayatta bir tür anlam yaratma şeklim bu belki de.” ifadelerini kullanmıştı.

FESTİVALDE ÖDÜL ALAN DİĞER İSİMLER

Altın Palmiye: Anatomie d'Une Chute (Yönetmen: Justine Triet)

Jüri Büyük Ödülü: The Zone of Interest / Yönetmen: Jonathan Glazer

En İyi Yönetmen: Trần Anh Hùng / The Pot-au-Feu (La Passion de Dodin Bouffant)

Jüri Ödülü: Fallen Leaves (Yönetmen: Aki Kaurismäki)

En İyi Senaryo: Sakomoto / Monster (Yönetmen: Kore-Eda Hirokazu)

En İyi Kadın Oyuncu: Merve Dizdar (Kuru Otlar Üstüne/Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan)

En İyi Erkek Oyuncu: Kōji Yakusho (Perfect Days/ Yönetmen: Wim Wenders)

En İyi İlk Film(Camere D'or): Inside the Yellow Cocoon Shell (Yönetmen: Thien An Pham)