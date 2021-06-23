  • BIST 1.404
  • Altın 497,595
  • Dolar 8,6227
  • Euro 10,3167
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKA“Hayatın Gerçekleri” sergisi açılıyor

Meslek Liselerine Başvurular Devam Ediyor

» »
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı Meslek Liselerine başvurular devam ediyor.
Meslek Liselerine Başvurular Devam Ediyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı Meslek Liselerine başvurular devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrenciler başvurularını, 25 Haziran Cuma gününe kadar kendi orta okullarında öğretmenlerinin yardımı ile veya bakanlığın web sayfasında bulunan meslek liselerine başvuru formunu doldurarak yapabilecekler.

Başvuru formunda eğitim almak istedikleri okul ve alanlarda 5 tercih yapabilecek olan öğrencilerin, hangi alanlarda öğrenim hakkı elde ettiği ise 25 Haziran Cuma günü yine bakanlığın web sayfasından diploma dereceleri ile birlikte açıklanacak.

Açıklanacak olan sonuçlara göre, meslek liselerinde öğrenim hakkı elde eden öğrenciler kayıtlarını 28-30 Haziran tarihleri arasında yerleştikleri meslek liselerine yapacaktır.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Kıbrıs Türk Toplumu Çağdaşlık ve Laiklikten Taviz Vermeyecektir"16 Haziran 2021 Çarşamba 11:43
  • “Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi Çalıştayı” Başladı15 Haziran 2021 Salı 14:07
  • YÖDAK Kurumsallaşma, Uluslararasılaşma ve Kalite Çalışmaları Konusunda Açıklama Yaptı14 Haziran 2021 Pazartesi 11:59
  • Özyiğit, Nihat Yılmaz başkanlığındaki “Eğitim Beklemez İnisiyatifini” kabul ederek görüştü.12 Haziran 2021 Cumartesi 15:37
  • SOL HAREKET: Rekabetçi, eşitsizliğe dayanan ve eşitsizliği yeniden üreten kolej giriş sınav sistemini reddediyoruz.12 Haziran 2021 Cumartesi 09:08
  • Saner: “Hedef Eylülde Yüz Yüze Eğitim”11 Haziran 2021 Cuma 15:23
  • ARUCAD CUMULUS’a tam üye11 Haziran 2021 Cuma 14:21
  • “Arap Baharı” 10’uncu yılında Yakın Doğu Üniversitesi'nin düzenlediği panelde farklı boyutlarıyla ele alındı11 Haziran 2021 Cuma 13:52
  • Kolej sınavına girecek öğrencilerin ve velilerinin dikkatine10 Haziran 2021 Perşembe 12:09
  • “Covid-19 Pandemisi ve Yeni Normaller”m paneli düzenlendi08 Haziran 2021 Salı 18:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti