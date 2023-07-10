  • BIST 6.187,09
  • Altın 1607.982
  • Dolar 26.0136
  • Euro 28.4751
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAÇocuklara uygun dijital oyunlar nasıl seçilir?

Meteoroloji Dairesi'nden uyarı: Orman yangını olasılığı çok yüksek

» »
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan duyuruda, orman yangını olasılığının çok yüksek olduğu bildirildi.
Meteoroloji Dairesi'nden uyarı: Orman yangını olasılığı çok yüksek

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, ülke alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği bildirildi.

Rapora göre, hava açık ve az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı, mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar ise kuzey ve batı yönlerden ortak kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek. 

 

ORMAN YANGINI OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK 

Daire'den yapılan uyarıya göre, orman yangını olasılığı ile ultraviyole radyasyonunun çok yüksek olduğu kaydedildi. 

Uyarıda, gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11,00-16,00 saatleri arasında 10 dakikadan fazla güneş altında kalınmamasının gerektiği vurgulandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatlısu'da Lavanta Günleri Etkinliği Yapıldı....09 Temmuz 2023 Pazar 15:44
  • Zanlı, 3 gün poliste tutuklu kalacak09 Temmuz 2023 Pazar 14:39
  • Kiralık araçlarda yaş sınırını kaldıracak tasarı hazırlandı09 Temmuz 2023 Pazar 13:43
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'ye geliyor09 Temmuz 2023 Pazar 13:27
  • Asayiş ve Trafik Denetimleri09 Temmuz 2023 Pazar 12:09
  • Yangın Çıktı09 Temmuz 2023 Pazar 12:08
  • Lefkoşa, Girne’de hırsızlık: 4 kişi tutuklandı09 Temmuz 2023 Pazar 12:04
  • İskele’de uyuşturucu operasyonu, tutuklamalar var!09 Temmuz 2023 Pazar 12:01
  • Polisin mecburi emeklilik yaşını 60’a yükselten tasarı hazırlandı09 Temmuz 2023 Pazar 10:51
  • 7 farklı gençlik derneği bir araya gelerek “Gençlik Dernekleri Mutabakat Anlaşması imzaladı09 Temmuz 2023 Pazar 09:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti