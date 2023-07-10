Meteoroloji Dairesi'nden uyarı: Orman yangını olasılığı çok yüksek

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan duyuruda, orman yangını olasılığının çok yüksek olduğu bildirildi.

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, ülke alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği bildirildi.

Rapora göre, hava açık ve az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı, mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar ise kuzey ve batı yönlerden ortak kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

ORMAN YANGINI OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK

Daire'den yapılan uyarıya göre, orman yangını olasılığı ile ultraviyole radyasyonunun çok yüksek olduğu kaydedildi.

Uyarıda, gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11,00-16,00 saatleri arasında 10 dakikadan fazla güneş altında kalınmamasının gerektiği vurgulandı.