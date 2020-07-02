Miçotakis Neofitu’yla Görüştü

İki günlük ziyaret için Atina’da bulunan DİSİ Başkanı Averof Neofitu, temaslarının ilk gününde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le bir araya geldi.

Alithia gazetesi Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile DİSİ Başkanı Averof Neofitu arasındaki görüşmede ortak hedeflerin ve zorlukların yanı sıra koronavirüs konusunun ele alındığını yazdı.

Habere göre Neofitu, iki ülke arasında var olan dostluk ilişkileri ile koordinasyonun sarsılmaz olduğunu ifade etti.

Miçotakis ise görüşmede iki ülkenin şu anda ulusal zorluklarla karşı karşıya kaldığını, buna bağlı olarak iki ülkenin uluslararası hukuka göre koordineli bir şekilde hareket etmesine gerek duyulduğunu ifade etti.