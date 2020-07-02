  • BIST 116.425
  • Altın 390,365
  • Dolar 6,8493
  • Euro 7,7254
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAOxford tarafından geliştirilen Koronavirüs aşısının insanlı denemeleri başarılı oldu

Miçotakis Neofitu’yla Görüştü

» »
Miçotakis Neofitu’yla Görüştü
Miçotakis Neofitu’yla Görüştü

İki günlük ziyaret için Atina’da bulunan DİSİ Başkanı Averof Neofitu, temaslarının ilk gününde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le bir araya geldi.

Alithia gazetesi Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile DİSİ Başkanı Averof Neofitu arasındaki görüşmede ortak hedeflerin ve zorlukların yanı sıra koronavirüs konusunun ele alındığını yazdı.

Habere göre Neofitu, iki ülke arasında var olan dostluk ilişkileri ile koordinasyonun sarsılmaz olduğunu ifade etti.

Miçotakis ise görüşmede iki ülkenin şu anda ulusal zorluklarla karşı karşıya kaldığını, buna bağlı olarak iki ülkenin uluslararası hukuka göre koordineli bir şekilde hareket etmesine gerek duyulduğunu ifade etti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Maraş kökenli rumlar endişeli”01 Temmuz 2020 Çarşamba 12:25
  • Anastasiadis Yunan kanalına demeç verdi01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:05
  • Güney Kıbrıs: Bin 320 test, 2 yeni vaka30 Haziran 2020 Salı 17:33
  • Rum Meclisi Maliye Komitesi'nden 231 milyon Euro’luk ek bütçeye yeşil ışık30 Haziran 2020 Salı 12:20
  • Güney Kıbrıs’taki Vaka Sayısı30 Haziran 2020 Salı 11:59
  • AKEL: "Diyaloğun yeniden başlaması için inisiyatif alınmalı"30 Haziran 2020 Salı 11:49
  • Güney’de Evi Olmadığı İçin Akama’ya Yerleşen İngiliz Kurtarıldı30 Haziran 2020 Salı 11:33
  • Yeni Bakanlar Görevlerini Teslim Aldı30 Haziran 2020 Salı 10:31
  • AKEL Kıdem Tazminatını Vermeyi Ret Eden Lamaris’i Tüm Yetkilerinden Mahrum Etti30 Haziran 2020 Salı 10:18
  • Güney Kıbrıs’ta dün akşam 2 kişi bir apartman dairesinde ölü bulundu.30 Haziran 2020 Salı 08:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti