Milli atlet Buse Savaşkan, Polonya'da altın madalya kazandı

Polonya'da düzenlenen özel bir yarışmada Kıbrıslı Türk milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada altın madalya elde etti.

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı elit atletlerden Buse Savaşkan, Polonya’da birinci oldu.

21 Mayıs tarihinde Polonya'da gerçekleştirilen Mityng Gwiazd na Rynku Kosciuszki 2023, a World Athletics Continental Tour Challenger yarışmasında Buse Savaşkan branşı yüksek atlamada elde ettiği 1.88’lik derecesi ile birinci oldu.

Savaşkan geçtiğimiz yıl Bursa’da elde ettiği en iyi derecesi olan 1.88’i tekrarlayarak organizasyonu birinci tamamlama başarısı gösterdi. Elit atlet bu performansı ile sezonun geri kalanında daha büyük başarılar için umut verdi.