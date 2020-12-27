  • BIST 1.426
  • Altın 456,485
  • Dolar 7,5595
  • Euro 9,2192
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKABakan Pilli: 5’i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, Gazimağusa ve İskele’de bazı okulları ziyaretinde vurguladı

» »
“Koronavirüs tedbirlerine büyük önem veriyoruz”
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, Gazimağusa ve İskele’de bazı okulları ziyaretinde vurguladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkemizdeki tüm okullarda Koronavirüs tedbirlerine büyük önem verdiklerini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu,  geçtiğimiz Cuma günü Gazimağusa ve İskele’deki bazı okulları ziyaret etti.

Bakan Amcaoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı daire müdürleri ile birlikte Gazimağusa’da Meslek Lisesi, Uygulama Anaokulu, Çanakkale Ortaokulu, Canbulat Özgürlük Ortaokulu ve Polatpaşa İlkokulu’nu gezdi. Gazimağusa’da yeni ortaokul ve lise projesinin müjdesini verdi.

Bakan Amcaoğlu, İskele’de yapımı devam eden Türk Maarif Koleji binası inşaatını yerinde incelerken, bu kazada Günsel ailesi tarafından yapılacak okulun arazisini inceledi. Bakan Amcaoğlu’nun İskele temaslarına Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da eşlik etti” şeklinde değiştirilmesini rica ederim.

Bakan Amcaoğlu, okul yöneticileri ve öğretmenlerden, tüm sorunlarla ilgili bilgiler alırken, özellikle Koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirleri yerinde gördü, bu konuda gereken her şeyin yapıldığını hatırlattı. 

Bakan Amcaoğlu, okullarda alınan tedbirlerin ötesinde, velilerin de evlerde çok dikkatli olmalarını ve hem kendilerini, hem de çocuklarını olası bulaş riski karşısında korumak için azami gayret göstermelerini istedi.

amcao.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YÖK'ten 'Aşıda öncelik' talebi17 Aralık 2020 Perşembe 21:15
  • Akıllı Telefon Film Yapım Atölyesi ARUCAD’da13 Aralık 2020 Pazar 18:41
  • Akıllı Telefon Film Yapım Atölyesi ARUCAD’da13 Aralık 2020 Pazar 14:24
  • Harmancı, ARUCAD’ı Ziyaret Etti05 Aralık 2020 Cumartesi 20:53
  • LGS ve YKS'de öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacak02 Aralık 2020 Çarşamba 10:25
  • ODTÜ Kıbrıs IEEE Öğrenci Topluluğu Bölgesel Ödülleri Topladı24 Kasım 2020 Salı 11:38
  • Dr. Suat Günsel Girne Koleji, Kreş ve Okul Öncesi Eğitimine Şubat 2021'de Başlayacak22 Kasım 2020 Pazar 10:54
  • Tarihi otobüs yeniden yollarda20 Kasım 2020 Cuma 18:25
  • "Seyir Defterim" ARUCAD Art Space'te17 Kasım 2020 Salı 16:10
  • “Yükseköğrenim Eylem Planı” Çalışmaları Tamamlandı17 Kasım 2020 Salı 14:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti