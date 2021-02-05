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Muhtarların ödenekleri yatırılmadı!

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Muhtarların ödenekleri yatırılmadı!
Muhtarların ödenekleri yatırılmadı!

İşte Özersay'ın açıklaması;

Maalesef muhtarlarımızın ödenekleri ayın 5’i olmasına rağmen yatırılmadığı ve gelecek hafta da bankalar kapalı olduğu için yatırılamayacağı için devletten bu ödenekleri ancak 15 Şubatta alabilecekler gibi görünüyor. Bazı muhtarlarımızın özellikle ayın başında harcamaları için bu ödeneğe ihtiyacı olduğunu önceden düşünmek gerekirdi. Bugüne kadar her zaman ayın ilk günlerinde yatırılan bu ödeneğin şimdi yatırılmamış olması ciddi bir sıkıntı yaratacak.

Ortada ciddi bir ORGANİZASYON SORUNU var ve bunun bedelini insanımız ödüyor.

Hükümete buradan çağrı yapıyorum, bu konuda bir adım atın ve salgın dönemimde fedakarlıkla çalışan muhtarlarımızın bu sıkıntısını giderin.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin muhtarlara her ay ödenen muhtarlık ödeneklerini bu ayın başında yatırmadığına, gelecek hafta bankalar kapalı olacağından 15 Şubat’a kadar muhtarların ödenek alamayacağına dikkat çekti. Özersay açıklamasında hükümete “Bu konuda bir adım atın ve salgın döneminde fedakarlıkla çalışan muhtarlarımızın bu sıkıntısını giderin” çağrısı yaptı.

“HÜKÜMET YÖNETEBİLMEK İÇİN ÖNCEDEN BAZI ŞEYLERİ DÜŞÜNMELİ, TARTMALI”

Genel Başkan Özersay yaptığı açıklamada hükümetin krizi yönetmek konusunda hem geç karar alma hem halkı zamanında ve anlaşılır şekilde bilgilendirmeme hem de bazı sıkıntıları önceden düşünerek, tartarak hareket edememe gibi yönetim zafiyetleri yaşadığını ve bundan da en fazla vatandaşın zarar gördüğünü belirtti. Özersay açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi: “Maalesef muhtarlarımızın ödenekleri ayın 5’i olmasına rağmen yatırılmadığı ve gelecek hafta da bankalar kapalı olduğu için yatırılamayacağı için devletten bu ödenekleri ancak 15 Şubat’ta alabilecekler gibi görünüyor. Bazı muhtarlarımızın özellikle ayın başında harcamaları için bu ödeneğe ihtiyacı olduğunu önceden düşünmek gerekirdi. Bugüne kadar her zaman ayın ilk günlerinde yatırılan bu ödeneğin şimdi yatırılmamış olması ciddi bir sıkıntı yaratacak. Ortada ciddi bir organizasyon sorunu var ve bunun bedelini insanımız ödüyor. Hükümete buradan çağrı yapıyorum, bu konuda bir adım atın ve salgın döneminde fedakarlıkla çalışan muhtarlarımızın bu sıkıntısını giderin.”

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