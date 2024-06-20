Mustafa Naimoğulları: Halk kurban almak yerine tatile gidiyor

Kıbrıs Postası'na konuşan Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, kurban satışlarının geçtiğimiz yıllara göre düştüğüne ve halkın kurban almak yerine parasını tatil için kullanmayı tercih ettiğine dikkat çekti.

Kurban satışları ile ilgili Kıbrıs Postası’a konuşan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, hayvancının halinin her geçen gün daha da kötüye gittiğini işaret eden Mustafa Naimoğulları, kurban satışlarının düştüğünü anlattı.

“HALK KURBAN ALMAK YERİNE TATİLE GİDİYOR”

Kurban satışlarında gözle görülür bir düşüş olduğunu kaydeden Naimoğulları, vatandaşın ekonomik şartlardan dolayı kurban alamadığını, geçen yıllara göre kurban satışlarının düştüğünü vurguladı.

Kurban satışlarındaki düşüşü ithal et ile ilgili tartışmalara da bağlayan Hayvancılar Birliği Başkanı Naimoğulları, halkın kurban almak yerine parasını tatile gitmek için harcadığına dikkat çekti.

Hayvancının her alanda zorlandığının altını çizen Mustafa Naimoğulları, “Tüm zorluklara rağmen çabalarımız sürüyor” dedi.