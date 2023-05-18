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Müzeler Haftası etkinlikleri başladı

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Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenliyor.
Müzeler Haftası etkinlikleri başladı

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısı ile etkinlikler düzenliyor. 

Etkinlikler kapsamında bugün Derviş Paşa Konağı’nda Alayköy İlkokulu öğrencilerine ‘Somut Olmayan Kültürel Miraslarımızdan Kıbrıs El Sanatları’nın anlatımı ve uygulaması yapıldı. 

Bakanlıktan verilen bilgide, üç farklı istasyonda sesta yapımı, buğday öğütme ve dokuma yapımını uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler, Müzeler Haftası dolayısıyla Kıbrıs kültürünü ve tarihini uygulamalı olarak görmüş oldu.  

Etkinlikleri yerinde ziyaret eden Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, öğrencilerle birlikte verimli zaman geçirme fırsatı buldu. 

Öte yandan, 18-24 Mayıs 2023 Müzeler Haftası Etkinlik Programı ise şöyle: 

22 Mayıs 2023 Pazartesi:

Saat: 09.00 -12.00  Yer: Gazimağusa 

Şömineli Ev’de Gazi İlkokulu öğrencilerine yönelik Seramik Sanatçısı Zeka Mazhar eşliği’nde Seramik Atölyesi.

Saat: 09.00-12.00  Yer: Lefkoşa 

Taş Eserler Müzesi’nde başlayıp, Saçaklı Ev’de son bulacak olan Gönyeli İlkokulu öğrencilerine yönelik Drama Öğretmeni İpek Denizli önderliğinde “Taşlara Dokunuş” adlı Drama Etkinliği. 

23 Mayıs 2023 Salı:

Saat: 10.00-12.00 Yer: Güzelyurt  

Güzelyurt Tren İstasyonu Müzesi’nde gerçekleşecek restore edilen Lokomotif’in açılışı ve Lefke Avrupa Üniversitesi ile Kurtuluş İlkokulu öğrencileri ile Yrd. Doç. Dr. Ferda Kömleksiz eşliğinde drama etkinliği. 

Saat: 14.00-15.00  Yer: Güzelyurt 

Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde Yrd. Doç. Dr. Ferda Kömleksiz’in İlkokul öğretmenlerine ve öğretmen adaylarına yönelik “Etkinliklerle Müze Eğitimi” sunumu ve “Etkinliklerle Müze Eğitimi Kitabı” tanıtımı ve dağıtımı. 

Saat: 15.00-16.00  Yer: Güzelyurt 

Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi’nde Sunuma katılan öğretmenlere yönelik “Müze Eğitimi Uygulaması” Oryantasyonu. 

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