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Narkotik'ten kaçarken kaza yapan Bolat ve Tarım 7 gün daha tutuklu kalacak

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Narkotik ekiplerinden kaçarken kaza yapan Ersan Tarım ve yolcu Ceyda Bolat, araçlarından attıkları ve evlerinde bulunan uyuşturucu maddeler sebebiyle 7 gün daha tutuklu kalacaklar.
Narkotik'ten kaçarken kaza yapan Bolat ve Tarım 7 gün daha tutuklu kalacak

Araçlarında uyuşturucu olduğu için narkotik ekibinden kaçmaya çalışırken kaza yapan Ersan Tarım ile yanında yolcu olarak bulunan Ceyda Bolat dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Serkan Sakallı mahkemede olguları aktardı.

Polis, 10 Haziran 2024 tarihinde Alayköy’de zanlı Ersan Tarım ile aracında yolcu olarak bulunan zanlı Ceyda Bolat’ın Atatürk Caddesi’ne giriş yapacakları esnada Narkotik polisini fark edip, araçla geri geri gidip, başka bir araca çarptıktan sonra caddeye çıkıp ilerlediklerini ve kaçmak isterken araçlarının durdurulduğunu belirtti. 

Polis, zanlıların araçtan attıkları üç paket halinde üç gram uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlıların aracında yapılan aramada bir gram daha uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin emare alındığını söyledi.

Her iki zanlının da suçüstü hali gereği tutuklandığını belirten polis, birlikte yaşadıkları Alayköy’deki ikametgahta yapılan aramada ikametgahın salon kısmında bulunan sehpa üzerinde yarım gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlı Tarım’ın ifadesinde uyuşturucu maddeyi 5 Haziran’da bir şahıstan 5 gram olarak aldığını ve 2 bin 500 TL ödeme yaptığını söylediğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıs olduğunu kaydeden polis, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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