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Narkotikten kaçarken kaza yaptılar

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Araçlarında uyuşturucu olduğu için narkotik ekibinden kaçmaya çalışırken kaza yapan E.T ile yanında yolcu olarak bulunan C.B yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Narkotikten kaçarken kaza yaptılar

Polis memuru Serkan Sakallı mahkemede olguları aktardı.

Polis, 10 Haziran 2024 tarihinde Alayköy’de zanlı E.T ile aracında yolcu olarak bulunan zanlı C.B'nin Atatürk Caddesi’ne giriş yapacakları esnada Narkotik polisini fark edip, araçla geri geri gidip, başka bir araca çarptıktan sonra caddeye çıkıp ilerlediklerini ve kaçmak isterken araçlarının durdurulduğunu belirtti. 

Polis, zanlıların araçtan attıkları üç paket halinde üç gram Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu maddenin emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlıların aracında yapılan aramada bir gram daha Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin emare alındığını söyledi.

Her iki zanlının da suçüstü hali gereği tutuklandığını belirten polis, birlikteyaşadıkları Alayköy’deki ikametgahta yapılan aramada ikametgahın salon kısmında bulunan sehpa üzerinde yarım gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlı E.T'nin ifadesinde uyuşturucu maddeyi 5 gram olarak 9 Haziran’da 2 bin 500 TL’ye aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, haklarında toplam 8 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın kısmen tamamlandığını belirtti.

Polis, zanlı E.T hakkında uyuşturucu verme suçlamasıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ancak uyuşturucu alma ve tasarrufu suçlarıyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirtti.

Polis, Tarım aleyhinde 9 Haziran’da 5 gram alma ve tasarruf, zanlı Bola’a ise 2 gram 712 miligram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçundan dava getirildiğini kaydetti.

Polis, her iki zanlının da davalarını kabul ettiğini belirtti.

Polis, 33 ayrı sabıkasından 15’i uyuşturucu suçu olan ve cezaevinden yine uyuşturucu suçundan geçtiğimiz Aralık ayında tahliye olan Polo lakaplı  Tarım’ın iki ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesini, diğer zanlının tutuksuz yargılanmasını talep etti.

 Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı Tarım’ın iki ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine, Bolat’ın ise yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 400 biner TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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